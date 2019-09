Bertinoro colpita da un terremoto: simulazione per testare la macchina dei soccorsi

Si è tenuta sabato e prosegue nella giornata di domenica l'esercitazione di protezione civile organizzata dal Comune di Bertinoro e dall'associazione di volontariato "Il molino". Lo scopo è di addestramento, simulando un'emergenza territoriale, in particolare un terremoto, per testare il funzionamento dell'organizzazione comunale. Tra le azioni messe in atto il recupero di deceduti e feriti in una chiesa, lo spegnimento di un incendio e l'allestimento di un campo di accoglienza. “Questa iniziativa era nelle nostre intenzioni da tempo, ma grazie alla disponibilità di tutti i volontari de IL MOLINO, del Sindaco di Bertinoro e di tutta l’apparato comunale (Dirigenti, funzionari dipendenti, e maestranze), ma soprattutto grazie alla sensibilità del Comando Provinciale di Forlì dei Vigili del Fuoco, del 118 Elisoccorso, della CRI di Forlì e Forlimpopoli/Bertinoro, finalmente ci siamo riusciti ed oggi finalmente l’esercitazione è diventata realtà”. L’esercitazione ha permesso di testare anche l’utilizzo di droni in un contesto di emergenza. Per l’occasione nella notte tra sabato e domenica sono state allestite le tende dove i volontari possono vivere un momento emergenziale molto vicino alla realtà.