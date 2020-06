Sindacati, nuovo segretario per l'Ugl-Sanità: è l'infermiere Riccardo Merendi

Riccardo Merendi, classe 1978, è il nuovo segretario provinciale dell'Ugl Sanità di Forlì-Cesena. Infermiere, dipendente dell'Ausl della Romagna, ha conseguito anche una laurea in Antropologia Culturale ed Etnologia. Sul territorio è conosciuto per il suo impegno nel sociale. "Ringrazio l'Ugl Sanità per la fiducia - le sue prime parole dopo la nomina - e posso garantire che metterò tutto il mio impegno per tutelare i lavoratori e i loro diritti e far crescere il Sindacato”. "Merendi - dichiarano Gianluca Giuliano, segretario nazionale dell'Ugl Sanità, e Filippo Lo Giudice, segretario territoriale della Ugl di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna - è una persona che ha dimostrato nel corso degli anni con il suo costante impegno di essere la persona adatta per ricoprire un ruolo importante in una zona dove la Ugl Sanità vuole crescere e radicarsi. Siamo certi che saprà svolgere nel migliore dei modi il compito assegnatogli”.

