Emergenza Coronavirus, l'appello del sindaco Zattini: "Troppi anziani in giro. State a casa"

"Rimanete a casa". E' il "corale appello" del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, rivolto " ai nostri anziani, ai nonni e alle persone più fragili del nostro Comune". "Non è uno scherzo - sottolinea il primo cittadino mercuriale -. L’emergenza sanitaria dettata dal diffondersi del Coronavirus ci impone di fermarci e riflettere, di fare dei sacrifici nella consapevolezza che il rispetto delle regole, mai come adesso, è funzionale ad arginare l'epidemia in atto".

"In questi giorni ho visto ancora troppe persone anziane recarsi a fare la spesa, uscire per fare una passeggiata o ritrovarsi nei parchi cittadini per chiacchierare e passare il tempo - prosegue Zattini -. Non è questo il modo di affrontare l’emergenza. Comprendo il vostro disagio e la vostra ingenua caparbietà, ma è davvero necessario che restiate presso le vostre abitazioni e vi rivolgiate ai parenti, agli amici o allo sportello sociale del nostro Comune - al numero 0543712888 - per la consegna della spesa a domicilio. Fatelo prima di tutto per voi stessi, per la vostra salute, ma anche per i vostri cari affinché non si debbano preoccupare inutilmente e possano riabbracciarvi il prima possibile".