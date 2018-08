Sindo dei vescovi, anche 150 giovani forlivesi all'incontro col Papa

Ci sono anche 150 giovani all’incontro con Papa Francesco, in programma tra l’11 e il 12 agosto a Roma in preparazione alla XV Assemblea Generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che avrà come tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Ad accompagnare i ragazzi, provenienti da parrocchie, associazioni e movimenti ecclesiali, è lo stesso vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza con 8 sacerdoti. Il momento clou è in programma sabato, nella monumentale cornice del Circo Massimo: alle 16.30 sono previste le testimonianze, mentre Papa Francesco è atteso per le 18.30: il pontefice saluterà tutti i giovani passando all’interno del Circo Massimo, per poi salire sul palco e dialogare con alcuni giovani che gli consegneranno le istanze della loro generazione.

Il tempo con Bergoglio si chiuderà con una breve veglia di preghiera al tramonto. Dopo una pausa per la cena, inizieranno un concerto con grandi artisti italiani: la serata, condotta da Andrea Delogue e intitolata “Vado al Massimo”, è organizzata dall’emittente TV2000 della Cei in collaborazione con la Pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana. Tra gli artisti anche il comico Saverio Raimondo. Saranno due ore di puro intrattenimento, di bella musica e di piccole grandi storie.

Da mezzanotte prenderà il via la notte bianca: saranno aperte le chiese di Roma tra il Circo Massimo e San Pietro, con possibilità di fermarsi per la preghiera, confessarsi e ascoltare delle testimonianze. Domenica 12 agosto, di buon’ora il gruppo si muoverà verso piazza San Pietro, dove alle 9.30 sarà celebrata la messa che si concluderà con la recita dell’Angelus presieduta dal Papa. Il rientro a Forlì è previsto in serata.