Forlimpopoli, sinergia col volontariato: il Comune scrive ai cittadini over 70

Il Comune di Forlimpopoli ha attivato da alcune settimane, in accordo con le realtà del volontariato, diverse iniziative a sostegno delle persone e famiglie più in difficoltà, a partire dagli anziani soli o affetti da patologie. Tra questi il servizio di consegna a casa della spesa e due distinti servizi di supporto telefonico gestito dal Comitato Forlimpopoli-Bertinoro della Croce Rossa Italiana e di supporto psicologico curato dalla Associazione di Promozione Sociale “L’Alveare”. E, ovviamente, un numero telefonico centralizzato per le emergenze: 0543 74 92 08.

"Tutte queste possibilità, già comunicate alla popolazione, sono state ribadite con una lettera inviata a tutti gli over 70 del Comune di Forlimpopoli. Un modo discreto, da parte dell'Amministrazione, per dimostrare vicinanza in questo momento così difficile anche a quei concittadini che hanno poca dimestichezza coi mezzi di comunicazione tecnologici".