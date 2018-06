Conficcata tra le erbacce: allarme per una siringa abbandonata

Usata da qualche tossicodipendente e gettata per terra. E' stata una ragazza a scorgere venerdì mattina una siringa usata conficcata tra le erbacce spontanee su una mattonella al parco Berlinguer, al Ronco. Immediatamente ha segnalato la problematica su Facebook. Il fatto che si possano trovare siringhe, che testimoniano la presenza di sbandati con problemi di droga nelle ore notturne, non è certamente rassicurante per chi frequenta il parco. La giovane ha invitato gli utenti social a prestare attenzione, con un invito in particolare ai proprietari di cani o chi sceglie l'area per far svagare i bambini.