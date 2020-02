Nell'area verde del parcheggio dell'Argine l'insidia delle siringhe nascoste tra le foglie e l'erba

Siringhe nascoste tra le foglie e ghiande nell'area verde al fianco al parcheggio dell'Argine e spazio riservato ai camper di via Donne della Costituente, traversa di viale Salinatore. I tossicodipendenti hanno gettato a terra molti degli aghi che, senza cappuccio e scoperti, risultano quasi invisibili tra le foglie e ben occultati dal terreno, dunque pericolosi e facili da calpestare. Il fatto che ci siano così tanti involucri sta a significare come la zona sia un punto di riferimento per i tossicodipendenti. Il luogo, di giorno frequentato da passanti che portano a spasso i cani, di notte consente a quanto pare di agire indisturbati col favore delle tenebre.