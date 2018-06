"Mercurio", multato per appena 11 secondi: "La sanzione sarà annullata". "Furbetti" in calo

"La multa all'automobilista transitato undici secondi prima prima del permesso sarà annullata". Lo ha assicurato l'assessore al Centro Storico, Marco Ravaioli, facendo il punto sul numero di sanzioni elevate dal sistema di controllo ai varchi Ztl. Dal 8 maggio al 25 maggio i verbali emessi sono 2.066, con una media di 114-115 al giorno. ''Giova precisare come i dati sonora raccolti in merito alle sanzioni sono di gran lunga inferiori rispetto a quanto accaduto nelle città a noi vicine all'accensione dei sistemi di videosorveglianza a fini sanzionatori'', evidenzia Ravaioli. I transiti si mantegono costanti: dall'8 al 31 maggio in centro storico si è registrata una media di quasi 20mila transiti al giorno (pesa la flessione nei weekend con le belle giornate di sole e la "fuga" dalla città"), mentre nell'area Ztl la media è stata di poco più di 2300 transiti. E' il mercoledì il giorno con più transiti in centro storico, con una media di poco superiore ai 24mila, mentre nell'area Ztl la media tende aumentare il venerdì, giorno di mercato (2749). La fascia oraria maggiormente trafficata è quella tra le 8 e le 9, con un dato mensile di 43726 transiti. Per quanto concerne la percentuale per tipologia sul totale dei transiti mensili, il primato spetta alle auto col 94%. Nel dettaglio, 503.192 passaggi hanno riguardato furgoni, 25.643 motocicli e 6303 autobus e autocarri. Corso della Repubblica e Corso Mazzini contano il numero più alto di passaggi al varco Ztl, con oltre 12mila transiti per auto e furgoni.