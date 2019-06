"Forlì dichiari l'emergenza climatica": sit-in in Piazza Saffi dei seguaci di Greta

Venerdì alle 17.30 il gruppo locale di Fridays For Future farà un sit-in in Piazza Saffi per chiedere che il nuovo Consiglio comunale appena eletto dichiari l’emergenza climatica e porti avanti le necessarie azioni locali per contrastarla. Per l’occasione verrà letto il discorso di Greta Thunberg all’Austrian World Summit, evento tenutosi da pochi giorni per riunire governi territoriali, compagnie private, organizzazioni internazionali ed Ong, istituzioni accademiche e finanziarie allo scopo di accelerare gli investimenti nella green economy e raggiungere gli obiettivi prefissati sul clima.

Durante il suo intervento e di fronte ad un pubblico molto vasto l’attivista svedese ha accusato i leader politici "di non saper pensare oltre la prossima elezione, ed ha dichiarato che è finita l’era nella quale i potenti del Mondo sono stati liberi di svendere il futuro del nostro pianeta". "Tutte le città, compresa ovviamente Forlì, devono fare la loro parte ed assumersi la responsabilità di invertire la rotta, prima che sia troppo tardi", spiegano i giovani ambientalisti