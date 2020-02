Inverno primaverile, è già tempo di allergie: fioriture precoci, è allerta pollini

Temperature anomale per un inverno travestito da primavera. Ed è allerta pollini come conseguenza di una fioritura precoce. Sono numerosi i forlivesi alle prese con congiuntiviti e "raffreddori da fieno" super precoci. L'Arpae, l’Agenzia regionale di protezione ambientale, evidenzia come "le fioriture di gennaio, complici le temperature miti, sono state già abbondanti con presenza di numerose cupressacee, frassini, noccioli e rare spore di interesse allergologico. Il mese di febbraio è iniziato con giornate calde che hanno favorito l'ulteriore diffusione di pollini di interesse allergologico".

Sul portale dell'Arpae tutti gli allergici interessati anche alla situazione pollinica in Provincia possono visualizzare i bollettini settimanali nella pagina dedicata alla rilevazione settimanale di pollini e spore. Per la settimana in corso, caratterizzata da temperature oltre al norma, "si prevede un generale aumento della carica pollinica in aria. In particolare sono previste concentrazioni polliniche di cipresso su valori medio alti quasi ovunque. Aumenti sono attesi anche per i pollini di nocciolo, ontano nero e frassino maggiore che potranno raggiungere localmente anche valori medio alti. E' prevista infine un'estensione della fioritura dell'olmo con valori localmente medio alti".

La prima cartina tornasole di questa primavera anticipata la stanno dando le mimose, quasi in piena fioritura in tutta la regione. E non è sorprendente vedere peschi, albicocchi e susini con le gemme che si stanno gonfiando a vista d'occhio. Un'altra conseguenza del "non inverno" è la crescita di insetti. In campagna si vedono già le prime zanzare.