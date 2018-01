Campigna, sbalzi termici e forte umidità: occhio al ghiaccio sui sentieri

I continui sbalzi termici in quota, con temperature diurne oltre lo zero e notturne al di sotto, uniti alla forte umidità, hanno determinato in Campigna condizioni di ghiaccio sui sentieri, nel bosco e nell'impianto di risalita. Per questo motivo si conoscerà solamente sabato mattina l'eventuale apertura dello Skilift. Una decisione che è stata presa per motivi di sicurezza. "Campo scuola, pista da fondo, bob e snow park sono in perfetto stato - viene evidenziato -, con neve compatta, ma non gelata". Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile contattare Manuel Tassinari al numero 3470824105.

Nel bollettino del Meteomont viene comunicata la presenza di "strati superficiali di neve umida-bagnata su strati più compatti e consolidati e croste da vento e da fusione e rigelo inglobate. Il manto nevoso è in generale ben consolidato sulla maggioranza dei pendii. La ventilazione dai quadranti meridionali, e conseguente copertura nuvolosa, inumidisce velocemente lo strato superficiale perdendo coesione. Nel sottostante rimangono delle croste da fusione e rigelo di precedente formazione"