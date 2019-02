La diga di Ridracoli continua a lievitare. Il volume d'acqua supera i 20 milioni di metri cubi

Pioggia e neve concedono una tregua, ma resta il rischio per frane e smottamenti sull'entroterra. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha prolungato l'allerta "gialla" diramata nei giorni scorsi, evidenziando altresì che per mercoledì "non sono previste condizioni meteorologiche significative ai fini del sistema di allertamento". Le ultime nevicate di domenica hanno fatto lievitare a 63 i centimetri di bianca al Monte Falco, nel punto di rivelamento Meteomont a Fangacci a quota 1450 metri. Continua a salire il livello della diga di Ridracoli, col volume che si è portato oltre i 20 milioni di metri cubi, livello. Mancano ancora circa 15 metri per toccare il punto di tracimazione, a 557,33 metri. Con le ultime perturbazioni in pochi giorni il gigante romagnolo ha guadagnato circa 8 milioni di metri cubi. Il dato è ancora ben lontano dai livelli dello scorso anno, quando la diga ad inizio febbraio aveva tracimato. Tutti sotto il livello di soglia "giallo" i corsi d'acqua del Forlivese dopo le piene di sabato.