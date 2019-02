Piogge e "scaldata", disgelo in atto in quota. I fiumi si gonfiano velocemente

Effetto disgelo in atto. L'azione di vasto vortice depressionario ha richiamato in quota correnti meridionali, responsabili di un rapido innalzamento delle temperature. Nella nottata tra venerdì e sabato sull'entroterra la colonnina di mercurio è balzata oltre i 10°C, con punte anche di 14.1°C, registrati a Predappio dalla rete amatoriale Asmer associata ad Emilia Romagna Meteo. Il balzo termico ha innescato lo scioglimento della neve caduta abbondante nei giorni scorsi, anche se sul crinale il manto ha resistito all'aumento delle temperature.

Inoltre l'ultimo passaggio perturbato è stato particolarmente generoso, con piogge più insistenti sull'entroterra. L'effetto combinato ha gonfiato i fiumi: il Bidente, a Santa Sofia, ha superato la soglia arancione, raggiungendo un picco di 2.01 metri alle 7. Crescono anche Ronco e Montone, anche se non hanno superato il primo livello di soglio.

E anche la diga ha beneficiato degli effetti delle ultime perturbazioni, col volume che cresce di ora in ora. Sabato mattina il dato era di oltre 16,3 milioni di metri cubi. Come annunciato anche dalla Protezione Civile con un'allerta "gialla", il forte sbalzo termico ha causato anche alcuni smottamenti in collina. Il weekend sarà grigio, con piogge in graduale attenuazione. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione per effetto della rotazione dei venti dai quadranti settentrionali.