La neve in quota si scioglie, la piena dei fiumi attraversa il Forlivese

Sono tutti al di sopra del livello di soglia i fiumi del Forlivese. A Rocca San Casciano, dopo aver superato l'asticella "rossa", col livello idrometrico che è salito a 1.29 metri, il Montone è sceso lunedì mattina a 0,87 metri, mantenendosi al di sopra del limite "arancione". A Forlì ha raggiunto la "soglia 2", col livello cresciuto a fino a 5,57 metri alle prime luci dell'alba di lunedì, alle 6, mentre ha toccato il picco a Ponte Braldo alle 8 con 6,19 metri. Il Bidente a Santa Sofia ha superato domenica sera la soglia "gialla" con 1,89 metri, mentre a Predappio ha toccato il livello "arancione" a mezzanotte con 1,18 metri. Anche a Meldola il Ronco ha scavalcato la "soglia 22, facendo segnare una profondità di 1.59 metri alle 2.30, mentre a Ronco il livello massimo è stato registrato alle 6.30 con 5,84 metri. Sono le conseguenze dello scioglimento delle nevi presenti nell'entroterra, accentuate dall'aumento delle temperature. La situazione risulta al momento sotto controllo.

Il tutto in una settimana che sarà a tratti instabile. Martedì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede al mattino nuvolosità compatta, associata a piogge deboli e diffuse su tutto il territorio; nel pomeriggio progressivo esaurimento dei fenomeni, con graduali aperture della nuvolosità a partire dal settore occidentale; nel corso della giornata visibilità ridotta ancora per la presenza di foschie e nubi basse. Mercoledì è prevista nuvolosità irregolare, più compatta al mattino sul settore orientale, dove non si escludono brevi piogge, deboli e intermittenti sui rilievi. Le temperature si manterranno su livelli gradevoli, con le massime intorno ai 15°C e le minime tra 4 e 8°C. Giovedì, informa l'Arpae, "il transito di un sistema perturbato determinerà piogge e rovesci diffusi sul territorio regionale; in seguito, correnti atlantiche in ingresso manterranno condizioni di variabilità. Temperature in lieve diminuzione nella giornata di domenica".