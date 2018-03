Frane continue: frazioni a Santa Sofia senza acqua. Ruspe in azione a Civorio

La terra continua a muoversi in collina e la situazione si fa sempre più complicata. Sabato mattina sono partiti i lavori di rimozione della frana che ostruisce la Provinciale 95 Civorio-Ranchio assegnati in somma urgenza dalla Provincia di Forlì. L'obiettivo è rimuovere i detriti in pochi giorni. Crescono le criticità anche nel territorio di Santa Sofia. Un vasto smottamento, che si è attivato nella nottata tra venerdì e sabato, ha danneggiato le linee elettriche nell'area di Cabelli. Il fronte ha persino ostruito le condutture dell'acquedotto, lasciando gli abitanti di quattro frazioni senza acqua. I cittadini saranno serviti attraverso le autobotti messe a disposizione da Romagna Acque.

Lo scioglimento della neve e le piogge consistenti dei giorni scorsi hanno generato fenomeni franosi e cedimenti di terreno in maniera diffusa. Sono infatti diverse le frane che hanno interessato l'area di Santa Sofia, come la strada consorziale "Camposonaldo", tra Gamberotti e Poggiolino; la strada comunale "Gorgozzo - Collina di Pondo - Savianà", nel tratto tra Collina di Pondo e Trapoggio; la strada comunale Biserno - Berleta a Castagnolo; la strada consorziale "Rovereti" tra Rovereti Piccoli e Rovereti Grande; e la strada consorziale "Tre Fonti - Cornieta", tra macie e Piancastello.