Irrompe il gelo siberiano: fiocchi in pianura. Ghiaccio sulla Bidentina in Campigna

Si cominciano a far sentire i primi effetti dell'ondata di freddo siberiano sul Forlivese. Il graduale crollo delle temperature è stato accompagnato da deboli nevicate in pianura e fenomeni più insistenti sull'entroterra. Lungo la provinciale Bidentina, all'altezza del Poderone, è stata bloccata la circolazione stradale per ghiaccio a circa tre chilometri dall'abitato di Campigna. Diverse le auto che si sono intraversate. In quota la colonnina di mercurio è scesa già a -8,8°C. E il freddo è previsto in intensificazione nelle prossime ore. La Protezione Civile prevede "un forte calo termico sulla regione, con nevicate sui rilievi centro-orientali (10-20 centimetri sui rilievi, 5-10 centimetri sulle colline), e sporadiche nevicate anche sulla pianura romagnola". Sono previste gelate, con temperature ovunque sotto lo zero (minime su pianura tra -3 e -6 gradi): sull'appennino centro-orientale la colonnina di mercurio oscillerà tra -10 e -7 gradi.

Lunedì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "al mattino nuvolosità compatta sui rilievi e sul settore orientale, dove non si escludono deboli nevicate a carattere intermittente. Nel pomeriggio deboli precipitazioni a carattere nevoso ancora sui rilievi centro-orientali e localmente sulle aree di pianura adiacenti". Le temperature minime saranno comprese fra -3 e -6 gradi sulle aree di pianura interne; mentre le massime attorno allo zero, fra -1 e 0 gradi. Martedì il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, ma con locali addensamenti lungo i rilievi, che potranno dar luogo a deboli nevicate, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Le temperature minime risulteranno in ulteriore diminuzione.