Piogge senza tregua, frane ed allagamenti. Il Montone supera la soglia rossa

Frane, smottamenti e fiumi ingrossati. La terza ondata di maltempo di maggio sta mettendo a dura prova il territorio Forlivese. Dall'inizio della fase perturbata sono caduti tra i 50 ed i 90 millimetri di pioggia. Tutti i fiumi sono sott'osservazione. Il Montone ha superato la soglia "rossa", col livello idrometrico che ha toccato 6,59 metri. Gli altri corsi hanno superato la soglia arancione: il Ronco è salito a 6,39 metri. Sott'osservazione anche il Marzeno, il Rabbi e il Bidente. Sono diversi gli interventi ai quali stanno rispondendo i Vigili del Fuoco, anche se la situazione più critica è nel Cesenate. Si sta monitorando la situazione in via Della Grotta.

Le abbondanti precipitazioni hanno contribuito alla prima tracimazione dell'anno della diga di Ridracoli. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato anche per lunedì un'allerta "arancione". Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede al mattino "cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse sul territorio regionale e associate a temporali di moderata o forte intensità sulle aree appenniniche del settore centro-orientale; dal pomeriggio attenuazione e graduale esaurimento delle piogge sulle aree di pianura a partire dal settore occidentale, con qualche apertura della nuvolosità sul piacentino; piogge e rovesci invece continueranno sulle aree appenniniche e in prossimità della fascia costiera anche durante le ore serali e notturne; visibilità ridotta per la presenza di locali foschie sulle aree di pianura e di nubi basse sui rilievi".