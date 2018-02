Forte maltempo, l'allerta arriva anche via telefono. Si attendono altre intense precipitazioni

E' un mese di febbraio decisamente piovoso. Solo a Forlì, per citare un esempio, sono caduti oltre 150 millimetri di pioggia e nelle prossime 48 ore si attendono altre intense precipitazioni in tutto il territorio. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "arancione" per criticità idraulica e idrogeologica (rischio di esondazioni e frane), alla quale si aggiunge quella "gialla" per neve per l'entroterra.

Per gli iscritti all'Alert System (il servizio di informazione telefonica con cui vengono comunicate notizie riguardanti eventuali rischi di allerta meteo, sospensione di servizi, interruzioni strade e chiusure scuole) l'avviso dela forte ondata di maltempo è stato diramato anche telefonicamente attraverso una voce pre-registrata. Per le località dell'entroterra, in particolare quelle oltre i 500-700 metri, il timore è che si possano registrare black out delle linee elettriche, con tutti i problemi del caso: tale evenienza infatti comporterebbe anche l'impossibilità di riscaldare le abitazioni con le tradizionali caldaie domestiche. Sono attesi fino a sabato circa 60 centimetri di neve. "Invito I cittadini a prestare la massima attenzione, soprattutto chi si mette alla guida, riducendo se possibile gli spostamenti", è l'appello del sindaco di Forlì, Davide Drei.

La situazione meteo

La Romagna risente di una circolazione depressionaria, alimentata da aria fredda dal Nord Europa, attiva sul bacino del mediterraneo e che continuerà a portare piogge in pianura e nevicate a quote collinari. Un'intensificazione dei fenomeni è attesa da venerdì pomeriggio, con nevicate oltre i 900 metri. Si attendono tra i 20 ed i 40 millimetri di precipitazione. Sabato, dopo un'iniziale fase perturbata, è prevista l'attenuazione delle precipitazioni fino alla cessazione (attesi tra 15 e 20 millimetri). Ci sarà un temporaneo richiamo mite in quota, che porterà ad un parziale scioglimento della neve presente, con successivo aumento della portata dei corsi d'acqua.

Domenica irromperà aria più secca di origine siberiana, che determinerà un progressivo abbassamento delle temperature. L'ingresso dell'aria gelida in quota sarà accompagnata anche da nevicate sparse, anche in pianura. Nei giorni successivi la colonnina di mercurio scenderà di una decina di gradi al di sotto delle medie climatiche. Difficilmente si supererà lo zero tra lunedì e mercoledì.

Situazione dei corsi d'acqua

Tra mercoledì e giovedì a Forlì, dove è temporaneamente comparsa anche la neve, il pluviometro del servizio meteorologico regionale dell'Arpae ha registrato oltre 33 millimetri di precipitazione. Salendo gradualmente di quota lo spessore della neve oscilla tra i 15 centimetri della prima fascia collinare ai 30-40 di quella pedemontana, fino ai 140 centimetri di Monte Falco (1450 metri). Grazie anche all'effetto delle nevicate, i fiumi, seppure cresciuti di volume, non hanno superato il livello di guardia. Ma comincia a preoccupare lo stato dei fossi.

Allerta valanghe

E' stata diramata anche un'allerta valanghe di grado 2, ovvero moderato, per la presenza di neve fresca, asciutta e a debole coesione e neve ventata. E' consigliata particolare attenzione a chi si recherà nel fine settimana sulle vette dell'Appennino.