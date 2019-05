Irruzione artica, arrivano i temporali: l'allerta anche via telefono. La neve imbianca i monti

Tuoni, fulmini e cielo cupo: è arrivata nella tarda mattinata di domenica l'attesa pertubazione alimentata da aria fredda artica che nelle ha portato ad un sensibile abbassamento delle temperature, a piogge in pianura e nevicate sul crinale. Paesaggio invernale in Campigna, dove i fiocchi sono caduti copiosi. I primi temporali hanno interessato domenica mattina tutto il Forlivese, anche con locali grandinate. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in una decina di interventi. A seguito del passaggio temporalesco vi è stato un blackout nella zona industriale di Coriano di diverse ore.

Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede per domenica cielo "molto nuvoloso con precipitazioni moderate diffuse che dal settore occidentale si propagheranno anche al resto del territorio nel corso della giornata. Le precipitazioni assumeranno anche carattere di rovescio temporalesco, risultando più intense e persistenti sul settore centro-orientale. Sui rilievi le precipitazioni assumeranno carattere nevoso fino a quote attorno ai 700-800 metri sul settore centro-occidentale, oltre i 1000 metri sul settore orientale. Attenuazione dei fenomeni nel corso della nottata a partire dal settore occidentale".

Le temperature sono attese in generale diminuzione con valori massimi intorno ai 12-14 gradi registrati nelle prime ore del giorno. I venti saranno in prevalenza settentrionali nell'entroterra di debole-moderata intensità; da moderati a forti nord-orientali sul settore orientale, lungo la fascia costiera e sul mare (previsto poco mosso, con moto ondoso in rapido aumento in mattinata fino a divenire molto mosso, agitato al largo). La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo, comunicata anche telefonicamente ai cittadini registrati al servizio informativo Alert System.

"La discesa di un nucleo di aria fredda polare da nord determinerà condizioni di forte instabilità - si legge nell'avviso -. Si prevedono precipitazioni diffuse di moderata-forte intensità con locali rovesci temporaleschi (appennino centro-orientale) e nevicate al di sopra dei 700-800 metri sui settori appenninici centro-occidentali, con accumuli anche di 30 cm sull'alto Appennino. Le precipitazioni confermano una criticità idraulica arancione. Sui settori orientali sono previsti inoltre venti forti da nord est con raffiche attorno a 90 km/h. Mare sino ad agitato con altezza d’onda tra 2-3 metri, con possibilità di ingressione marina. Per la giornata di lunedì deboli precipitazioni interesseranno solo la Romagna e limitatamente alle prime ore; la ventilazione e lo stato del mare rientreranno sotto i valori di soglia già dal mattino".