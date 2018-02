La Campigna fa il pieno di neve: "Neanche nell'anno del nevone ce n'era così tanta"

In Campigna si sfregano le mani. E non solo per il freddo, ma per una stagione invernale che sta regalando molto soddisfazioni agli operatori turistici. Continua a nevicare abbondantemente sul crinale e con lo spessore sale il borsino degli amanti della bianca all'impianto dei Fangacci. Nonostante l'intensa precipitazione, che ha aggiornato a 160 centimetri il manto a 1450 metri (25 caduti nelle ultime 24 ore, ma in cima si superano i due metri), gli impianti sono tutti aperti grazie al lavoro costante degli addetti. Le strade, anche se bianche, sono percorribili con catene montate o gomme termiche. "Neanche nell'anno del nevone c'era così tanta neve, perchè si sciolse praticamente subito - fanno sapere dall'Hotel Granduca -. Il clima ci ha aiutato e non ci sono stati quei sbalzi termici positivi che hanno contraddistinto gli ultimi anni". Altra neve è attesa nei prossimi giorni, accompagnata da un'irruzione di aria gelida di matrice artico-siberiana, che farà scendere la colonnina di mercurio anche di quindici gradi al di sotto della media. Tra lunedì e mercoledì non si escludono punte di -20°C sul crinale.

E col pieno di neve la Campigna attende anche il pieno di sciatori e ciaspolatori. Domenica è inoltre in programma la 26esima edizione del "Raduno sci alpinistico della Campigna - Memorial Paolo Brilli e targa Piero della Bordella", che comprende sci alpino, escursioni e ciaspolate. Si tratta della più antica manifestazione creata dal gruppo "La Lama" quando ancora nell’appennino tosco-romagnolo si contavano sulle punta delle dita gli appassionati del fuori pista. L’organizzazione dell'evento, inserita nel programma "Neve&Natura" del Comune di Santa Sofia e dal Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, è a cura del Soccorso Alpino, del Gruppo Alpini Alto Bidente, dello Sci Club Stia, del Cai di Stia, del comando di Tutela Forestale e della Pro loco di Corniolo-Campigna Le iscrizioni si possono effettuare a partire dalle 7,30 al rifugio Cai di Stia al Passo della Calla (a quota 1.296 metri). La partenza è fissata alle 9,30. Costo 10 euro. Al termine si pranzerà al Casone della Burraia (15 euro). La giornata si concluderà con le premiazioni.

Gli amanti del fuori pista invece dovranno tener conto dell'allerta valanghe diramata dal Meteomont di grado 2, ovvero moderato, per la presenza di neve fresca, asciutta e a debole coesione e neve ventata. E' consigliata particolare attenzione a chi si recherà nel fine settimana sulle vette dell'Appennino. La massiccia presenza di neve sul crinale è una notizia positiva anche per le riserve idriche della Romagna. Lo scioglimento delle nevi previsto in primavera servirà per nutrire le falde acquifere e a mantenere la diga di Ridracoli ai massimi livelli. Il tutto dopo un'estate di sofferenza, condizionato da una prolungata siccità iniziata già dalla scorsa primavera.