Sulle vette neve a non finire: oltre tre metri, paesaggio incantevole

Lo scenario che offre la Campigna in questi giorni è a dir poco spettacolare. Sul crinale il manto bianco supera abbondantemente i tre metri e nelle prossime ore sono attese altre abbondanti nevicate. Nella nottata tra mercoledì e venerdì è stato raggiunto il picco del gelo, con la minima di -17,2°C. Gli impianti sciistici sono ancora chiusi. La Bidentina è ancora chiusa al traffico nel tratto Campigna (chilometro 27) al Passo della Calla (chilometro 24) per una slavina e alberi caduti. Ancora sconosciuti i tempi di riapertura. La Provincia di Forlì-Cesena si è attivata di concerto con la Provincia di Arezzo per far si che i mezzi toscani potessero sconfinare per la pulizia delle strade. I cantonieri hanno operato anche con le turbine per liberare l'arteria. L'area è presidiata dalla Polizia Provinciale. Dal Rifugio Cai Città di Forlì sono giunti pubblicamente via social i ringraziamenti al settore viabilità delle due province interessate dagli interventi e ai Carabinieri Forestali della stazione di Campigna, "che in questi giorni sono sempre stati in contatto con noi, disponibili per ogni eveneienza".

Il Meteomont, Servizio Nazionale Previsione Neve e Valanghe, ha diffuso un'allerta valanghe per "pericolo marcato" di grado 3. Sono presenti "strati di neve fresca asciutta a debole coesione su strati più compatti e consolidati e croste da fusione e rigelo inglobate. Il manto nevoso è debolmente consolidato su molti pendii. Le recenti precipitazioni associate ad una intensa ventilazione dai quadranti nord-orientali determinano localmente, nei canaloni ed in tutte le condizioni morfologicamente predisposte, la formazione di importanti accumuli da vento caratterizzati da una significativa instabilità anche con debole sovraccarico. Più diffusamente i nuovi apporti si sovrappongono a croste da fusione e rigelo, o localmente da vento, determinando un interfaccia debole all'interno del manto nevoso".

Eventi rinviati

A causa delle previsioni meteorologiche avverse, slittano diversi appuntamenti previsti per questo fine settimana: E' stata posticipata al 23 marzo alle 21 alla Sala Zangheri della sede del Parco Nazionale (via Nefetti 1) la presentazione di "Viaggio ai confini della Romagna", libro e docufilm sull'avventura attraverso la Romagna di Nevio Agostini, Sandro Bassi e Marco Ruffilli. Il concerto "London Vibes" di Joe Pisto Organi Trio, previsto per sabato 3 marzo alle 21 al Teatro Mentore, è posticipato a venerdì 9 marzo, sempre alle 21. Lo spettacolo è compreso nei carnet di abbonamenti "Cumulativo", “Prosa+Musica” e “Musica”. Info e prenotazioni dei singoli biglietti (intero 12 euro, ridotto 10 euro): 349 9503847 o teatromentore@gmail.com Viste le condizioni meteorologiche, per quanto riguarda gli eventi previsti per il calendario "Neve & Natura" e l'apertura degli impianti sciistici di Campigna si consiglia di consultare il sito web www.campigna.it per ogni aggiornamento.