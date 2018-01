Si avvicina un altro weekend da vivere sulle nevi della Campigna

La neve sulle vette della Campigna resiste nonostante il dominio anticiclonico, responsabile di temperature ben al di sopra della media stagionale. A Monte Falco, a quota 1450 metri, lo spessore è di 34 centimetri. In quota invece il manto naturale oscilla tra 40 e 80 centimetri, mentre quello artificiale è di 20 centimetri. Tutti gli impianti sono a disposizione degli appassionati, che possono raggiungere senza alcuna difficoltà la stazione invernale di Campigna. La strada infatti è "nera" e libera dalla neve.

Tutte le piste, dalla "nera" alla "rossa" sono aperte, così come l’area dei Fangacci con l’area bob, il campo scuola con tapis roulant e lo Snow Park. Non solo sci alpino, ma anche sci di fondo, con il "semaforo verde" alle piste delle Rondinelle da 3 e 5 chilometri, anche se, viene specificato, "vengono battute per il weekend ed è consigliato contattare il numero 3470824105 nei giorni infrasettimanali". Il fine settimana promette tante iniziative, con escursioni con guide ambientali e ciaspolate in sicurezza lungo i sentieri. Sono in programma inoltre i corsi gratuiti aperti a tutti (dai 10 anni in su) sulle piste di fondo. Non sono attese precipitazioni per sabato e domenica.