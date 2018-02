Altra neve nell'entroterra: spazzaneve in azione, ma situazione regolare

Ancora nevicate nella nottata tra giovedì e venerdì nell'entroterra Forlivese. Nella Vallata del Montone hanno operato lungo la Statale Tosco-Romagnola i mezzi spazzaneve e spargisale dell'Anas. La Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, ha vigilato lungo il percorso stradale, soccorrendo un solo veicolo. La strada è bianca da Osteria Nova verso San Godenzo. Il tratto è percorribile con catene al seguito o gomme termiche. Per la Vallata del Bidente, invece, il sindaco Elisa Deo ha comunicato il regolare svolgimento delle lezioni a Galeata. "Non si rilevano particolari disagi nella viabilità e nella fornitura delle utenze", afferma il primo cittadino, che raccomanda "a prestare la massima attenzione, soprattutto per chi si mette alla guida, riducendo se possibile gli spostamenti ed evitando intralcio ai mezzi in azione per le operazioni di smaltimento neve".

Nelle prossime ore è previsto un sensibile innalzamento della quota neve per effetto di un richiamo di correnti miti: la neve cadrà oltre i 1300 metri. Sarà comunque un effetto temporaneo, perchè già sabato i fiocchi torneranno a comparire oltre gli 800 metri. Successivamente, con l'ingresso delle correnti artico-siberiane, la neve scenderà fino a quote pianeggianti. Sono attesi fino a 3 centimetri nella giornata di domenica in città, mentre nell'entroterra le precipitazioni risulteranno più intense. L'Arpae dell'Emilia Romagna prevede fino a 30 centimetri lungo la fascia pedemontana. Successivamente, spiega l'Arpae, "l'arrivo di una saccatura di origine siberiana determinerà una forte diminuzione delle temperature con valori decisamente inferiori allo zero sia per le minime che per le massime. E' probabile un peggioramento delle condizioni del tempo nella giornata di giovedì, quando si potranno avere nevicate anche a bassa quota con temperature in generale rialzo".