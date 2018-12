Tanta neve nell'entroterra Forlivese: caduti oltre 20 centimetri di bianca in poche ore

Sono 18 i centimetri di neve caduti nelle ultime 24 ore sul Monte Falco, a 1450 metri d'altezza. Lo spessore nel campo di rilevamento del Servizio Meteomont a Fangacci è di 33 centimetri. Nell'entroterra il manto bianco oscilla tra i 15 ed i 20 centimetri. Mezzi spargisale e spazzaneve in azione in tutte le strade provinciali e comunali, senza disagi alla circolazione. Gli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, hanno soccorso alcuni camionisti lungo la Statale Tosco Romagnola nella zona di San Benedetto in Alpe. Questi gli accumuli riportati nella pagina Facebook "Meteo-Pedemontana Forlivese: 21 centimetri di neve fresca a Campigna (1112 metri) (33 totali), 15 centimetri a Tredozio e Corniolo, 6 centimetri a Santa Sofia paese e 15 centimetri a Portico San Benedetto (20 totali). La "dama bianca" sarà un ottimo serbatoio per la diga di Ridracoli, il cui volume è di poco superiore a 12,41 milioni di metri cubi, il 37,5% sul totale. Nei prossimi giorni non si escludono possibilità di altre nevicate sull'entroterra oltre gli 800 metri. Dopo la neve l'insidia è il ghiaccio sulle strade: il rasserenamento del cielo atteso nelle prossime ore e la calma di vento favoriranno un sensibile abbassamento delle temperature, con il termometro che potrebbe scendere ampiamente sotto lo zero anche grazie alla presenza di neve al suolo (effetto albedo).