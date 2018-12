Tutto il Forlivese sotto la neve, mezzi in azione. Il sindaco: "Scuole aperte"

Dalla pianura al crinale. Tutto il Forlivese si è svegliato imbiancato. Le precipitazioni, iniziate nella prima serata di domenica, sono proseguite ad intermittenza anche durante la nottata. All'opera i mezzi spargisale e spazzaneve in tutti i comuni, secondo quanto stabilito dai piani delle amministrazioni. Le strade provinciali e quelle principali sono percorribili senza problemi, ed anche quelle secondarie sono in fase di pulizia. "Alla luce della situazione meteo e del confronto con i tecnici, le attività didattiche si svolgeranno regolamente - informa il sindaco Davide Drei -. Raccomandiamo comunque di muoversi in anticipo e con la massima prudenza". Scuole aperte anche nel resto del territorio.

Non sono comunque mancati i disagi alla circolazione, con rallentamenti soprattutto lungo la via Emilia in rapido smaltimento. Situazione scorrevole anche lungo l'autostrada A14. Fortunatamente non vi sono stati incidenti. Complessivamente in città, dove la colonnina di mercurio si è mantenuta intorno allo zero, oscilla tra 9 ed 11 centimetri, mentre nell'entroterra lo spessore ha superato abbondantemente i 20 centimetri. Precipitazioni abbondanti sul crinale, dove la colonnina di mercurio è scesa a -6°C. La bassa pressione formatasi nel Mediterraneo si sposterà verso il meridione, determinando così un'attenuazione dei fenomeni (nel corso della mattinata i fiocchi si sono trasformati in pioggia) fino alla definitiva cessazione.

La prima neve dell'inverno 2018-2019 è arrivata anche in pianura e sotto le festività natalizie, regalando scorci di cartoline natalizie. Ha retto il "cuscino freddo" formatosi nei giorni scorsi a seguito dell'ingresso delle correnti fredde dai Balcani e che hanno portato tra giovedì e venerdì i primi fiocchi a quote molto basse. La collocazione del minimo depressionario, più a sud di quanto previsto, ha determinato precipitazioni inferiori a quanto inizialmente ipotizzato, specie sull'entroterra, ma ha regalato la neve anche sul piano laddove era a rischio.

Martedì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "cielo sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio quando, a partire dal settore occidentale, si assisterà ad un progressivo aumento della copertura nuvolosa che si estenderà all'intera regione. Le temperature minime sono attese in netto calo con valori attorno a -1 gradi in pianura e 2°C, mentre le massime saranno comprese tra 2 e 7°C della costa. I venti soffieranno prevalentemente deboli dai quadranti occidentali".