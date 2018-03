Neve, situazione difficile anche a Galeata: scuole chiuse anche venerdì

Il sindaco di Galeata, Elisa Deo, fa il punto sulla situazione neve nel comune della val Bidente. "Le previsioni meteorologiche non mostrano segni di miglioramento, così come la sequela di gelicidio nella notte e nella mattinata di venerdì - premette il primo cittadino -. I mezzi spazzaneve e spargisale sono da molte ore attivi su tutto il territorio. Si sta insistendo maggiormente sulle strade principali per renderle percorribili, anche se il protrarsi delle precipitazioni nevose rende difficoltosa la pulizia completa della strade, soprattutto quelle secondarie".

Deo ringrazia "le persone che sono coinvolte nella gestione del Piano Neve: ruspisti, dipendenti comunali, Ufficio Tecnico ed i concittadini volontari che in maniera coscienziosa danno il loro contributo. Stiamo cercando di fare del nostro meglio. I disagi sono da mettere in conto, se non ci si arma di pala, almeno ci si armi di pazienza. Non vorrei essere scortese, ma è bene ricordare che il Comune ha l'obbligo di pulire le strade, i cittadini hanno l'obbligo di pulire davanti a casa loro".

Quindi ha annunciato la chiusura delle scuole anche per venerdì dopo un consulto con il dirigente scolastico: "Dato il perdurare della situazione critica per la sicurezza di alunni e personale scolastico che deve raggiungere i plessi, ho deciso di firmare un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche. Mi scuso nuovamente con coloro che in questi giorni hanno avuto particolari problemi nella logistica dei figli".