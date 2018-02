Neve a Forlì, la macchina organizzativa è in moto: la situazione in città

"La macchina organizzativa è in moto e siamo in costante contatto con il Comune e la Prefettura per aggiornarci sull'evolversi della situazione". Andrea Gualtieri, vicecomandante della Polizia Municipale, sta pattugliando la città già dalla prima mattinata di martedì. Dopo l'intensa precipitazione della nottata, i fiocchi continuano a cadere ad intermittenza, in attesa di una temporanea pausa prima di un peggioramento più consistente previsto per giovedì, che porterà a nuovi abbondanti nevicate.

"La chiusura della scuole decisa dal sindaco Davide Drei ha determinato un'importante diminuzione del traffico - informa Gualtieri -. La circolazione è lenta, ma scorrevole. Ovviamente in queste condizioni ci sono anche automobilisti che finiscono in panne e vari testacoda, ma fortunatamente non ci sono stati gravi incidenti". Qualche mezzo pesante è fuoriuscito dalla carreggiate, ma senza ribaltarsi. Diversi gli interventi a macchia di leopardo di questo tipo dei Vigili del Fuoco.

Il Corpo dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha potenziato il servizio di pattugliamento, con l'aggiunta del personale interno. "Stiamo presidiando h24 il casello autostradale di Forlì nell'ambito dell'ordinanza del Prefetto che vieta il transito dei mezzi con peso superiore ai 75 quintali in autostrada - illustra ancora Gualtieri -. Ci sono rallentamenti per spiegare la situazione ai camionisti che non sono a conoscenza il provvedimento disposto, indirizzandoli in altre strade. L'allerta in massima in A14, specie in direzione sud".

Inoltre, quest'anno sono in funzione due mezzi speciali, due turbine che provvedono a far cadere la neve che si è raccolta sugli alberi a chioma larga, come i pini, per evitare che si spezzino i rami, come purtroppo è accaduto abbondantemente in passato. Funzionano "sparando" potenti getti d'aria verso l'alto e favorendo così la caduta della neve. Tali mezzi hanno iniziato la loro opera dai pini di viale Roma.

Da martedì sera è scattato il Piano Neve del Comune, con l'intervento della lame spalaneve e spargisale. Le strade interne sono ancora bianche con lastre di ghiacce, complice anche la temperatura nettamente sotto lo zero. L'impegno della Polizia Municipale non è solo sulle strade. Con il coordinamento della Protezione Civile e i Servizi Sociali del Comune si è preso contatto con le persone anziane residenti nelle case sparse ed anche con le persone sole con difficoltà di movimento, per verificare che non vi fossero necessità e che, d’altra parte, stessero bene. Un intervento di "soccorso" è stato fatto in via Del Partigiano.

E mentre i fiocchi continuano nel silenzio a scendere fitti fitti, si guarda già ai prossimi giorni. Mercoledì il maltempo concederà una tregua, anche se è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature, dovuto anche all'innevamento del suolo. Giovedì invece sono previste nevicate diffuse, in graduale intensificazione durante il pomeriggio. Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede tra i 16 ed i 21 millimetri di precipitazioni (in caso di neve un millimetro corrisponde ad un centimetro). Insomma, l'emergenza è tutt'altro che cessata.