E45 chiusa, i camion passano sul Muraglione innevato. Diversi disagi

S'intensifica col passare delle ore, come da previsione, la nevicate sull'entroterra Forlivese. La Statale 67 Tosco-Romagnola è bianca dal chilometro 150, nella zona di Bocconi. Sul passo del Muraglione, dove sono caduti oltre 10 centimetri di neve, si circola solo con catene montate. Con la chiusura dell'E45, a seguito del sequestro del viadotto Puleto (al confine tra Romagna e Toscana), disposto dalla Procura di Arezzo, i camionisti stanno utilizzando l'arteria della Vallata del Montone per superare il confine. La Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, sta verificando il corretto uso delle dotazioni invernali sui mezzi pesanti.

Non sono mancati i disagi. Sono diversi i i bilici che hanno necessitato di soccorsi. Sul Muraglione si è intraversato un camion polacco, mentre gli agenti della PolStrada hanno portato assistenza ad un autotrasportatore che si è fermato per montare le catene. Cinque autoarticolati si sono fermati ad Osteria Nova, facendo inversione verso Forlì. In tarda mattinata un autotrasportatore ungherese ha rotto le catene, parcheggiando il suo "bisonte" nel piazzale di Osteria. In azione ci sono i mezzi spargisale e spazzaneve dell'Anas. Fiocchi intensi anche in Campigna. Martedì mattina sul campo di rivelamento di Fangacci - Monte Falco, a 1450 metri, lo spessore era di 25 centimetri. Nelle prossime ore le precipitazioni saranno più intense. Dall'ultimo bollettino diffuso dal servizio meteorologico dell'Arpae sono attesi tra martedì e giovedì fino a 50 centimetri di neve sull'entroterra.