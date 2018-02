Galeata sotto una fitta nevicata: "Scuole aperte. Nessuna criticità stradale"

Nevica su tutto il Forlivese, in particolar modo nell'entroterra. Il sindaco Elisa Deo comunica che a Galeata "non è stata emessa ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pertanto le lezioni hanno regolare svolgimento". Viene inoltre aggiunto dal primo cittadino che "al momento non si segnalano particolari criticità sulle strade principali. Si raccomanda comunque attenzione e prudenza per chi si mette alla guida. Seguiranno aggiornamenti relativi all'evoluzione della situazione meteo". Anche a Forlì, evidenzia il sindaco Davide Drei, "le scuole sono aperte e le lezioni si svolgeranno regolarmente. Al momento non si segnalano particolari criticità sulle nostre strade. Raccomando comunque attenzione e prudenza per chi si mette alla guida". Scuole aperte anche a Predappio.