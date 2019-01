Porta Schiavonia, come va la nuova viabilità: "Effetti positivi con la fine dei lavori"

Col passare del tempo gli automobilisti stanno prendendo sempre più dimestichezza con la nuova viabilità di Porta Schiavonia, che ha fatto il suo debutto con la doppia rotonda il 6 novembre scorso. "E' evidente che nei primi giorni c'è stata qualche complicazione - chiarisce l'assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Gardini, rispondendo ad un question time del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Davide Minutillo -, poi man mano i cittadini si sono abituati, capendo il funzionamento delle rotatorie". I lavori non sono ancora conclusi, col termine fissato entro febbraio.

"Il completamento dei lavori - spiega Gardini - prevede la realizzazione delle aiuole centrali sulle rotatorie, elle isole spartitraffico in forma sperimentale con cordoli inchiodati come quelli della rotonda su via 2 Giugno della Rocca Corridoni e posa degli asfalti nei tratti di pista ciclabile. E' prevista anche la realizzazione dell'attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza della nuova pista ciclabile. Ci sarà anche la sistema del verde all'interno del piazzale". Quando le opere si concluderanno "sicuramente ci sarà una fluidificazione del traffico e quindi un effetto positivo sulla viabilità".

Rispetto al primo giorno sono state apportate comunque subito delle migliorie, che hanno consentito di ridurre i tempi di incolonnamento. "A circa un mese dal via della sperimentazione si può affermare che in corrispondenza dell'emissione da viale Salinatore non si registrano più code, e che negli orari di punta, dalle 7.30 alle 8:30 e dalle 15:30 alle 18:30, ci sono solo dei rallentamenti - spiega Gardini -. Anche all'immissione da viale Bologna negli orari di punta ci sono solo rallentamenti e non code; mentre nell'emissione da viale Italia non si registrano ne allenamenti né rallentamenti né tanto meno code".

Per Minutillo "la rotonda non è chiara e la circolazione all'interno della rotonda confonde gli automobilisti". Per l'esponente di Fratelli d'Italia si tratta di una rotonda "dove gli eventuali incidenti stradali sono ad alto rischio, perché la segnaletica è completamente confusa, forse perchè non è ancora terminata. E' una grave mancanza. Abbiamo riscontrato come il traffico in viale Salinatore non sia diminuito, ma aumentato. Il cambiamento deve essere in meglio e non delle rivisitazioni fatte con i piedi. Il nuovo progetto poi non valorizza Porta Schiavonia".

Inoltre Minutillo evidenzia come sia "importantissima la rotonda tra via Firenze e la via Emilia perchè può permettere una migliore gestione del traffico. Su via Firenze va fatta un'adeguata manutenzione. Inoltre c'è anche il divieto della circolazione dei mezzi pesanti che spesso viene violato".