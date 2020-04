Scuola, si allontana il ritorno sui banchi. Pagelle "vere" anche con i 4. Maturità forse in classe

Non è ancora tempo di baci e abbracci con i compagni di classe. Il ministro per la Pubblica istruzione, Lucia Azzolina, allontana la possibilità di un rientro a scuola degli studenti dal mese di maggio. In un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera", il ministro ha annunciato la decisione sarà presa a gorni. In ogni caso se ci sarà per tutti la promozione, le pagelle comprenderanno anche i 4 e i 5. E per le famiglie ci sarà un aiuto con "un'estensione del congedo parentale e del bonus baby-sitter". E per quanto riguarda la Maturità, "sarebbe auspicabile" l'esame a scuola.

Ma si guarda anche al prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda le date, saranno stabilite insieme alle Regione. E se anche settembre ''sarà necessaria la didattica a distanza, ci faremo trovare pronti". Il ministro boccia l'idea delle mascherine in classe: ''E come si fa a chiedere ad un bambino di rispettare la distanza di sicurezza?''