La piena del Ronco, situazione critica in via Della Grotta: in azione la Protezione Civile

Gli occhi guardano preoccupati al cielo e al fiume. Da una parte non smette di piovere, dall'altra il livello continua inesorabilmente a crescere. La situazione più critica a Forlì è in zona Ronco, dove sono finiti sott'acqua il parco parrocchiale di San Giovanni e via Della Grotta. "La situazione è di piena crisi - dice Roberto, residente della zona -. Speriamo in una tregua. La Protezione Civile sta lavorando alacremente con pompe idrauliche e sacchi di sabbia al fine di arginare la piena. Al momento non si è resa necessaria l'evacuazione della zona, ci sono comunque due abitazioni che sono minacciate dall'acqua".

VIDEO - LA SITUAZIONE IN VIA DELLA GROTTA

Una problematica, secondo il residente, che poteva essere evitata con la manutenzione dei canali e dei fiumi. "Non è stata fatta - attacca -. Al Ronco la fitta vegetazione, in corrispondenza del ponte, ha creato un tappo e non consente il regolare corso dell'acqua. Così il livello continua a crescere. Inoltre le botole non trattengono l'acqua. Gli argini devono essere mantenuti puliti. E questo per quanto riguarda gli interventi ordinari. Si spera in futuro nell'allargamento dell'argine in prossimità di via Della Grotta". Il maltempo dovrebbe allentare la morsa nelle prossime ore, anche se le previsioni per prossimi giorni minacciano altre piogge.