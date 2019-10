Turismo, dalla terrazza di Rocca delle Caminate gli skyline del territorio

Rocca delle Caminate è visitabile per tutto il weekend di Ognissanti (venerdì, sabato e domenica) dalle 10 alle 19, con l’ultimo ingresso alle 17,30. Proprio in queste giornate chi salirà al castello che fa da spartiacque fra Predappio e Meldola, troverà un’interessantissima novità: sul terrazzo panoramico della Rocca, infatti, sono stati installate 3 pannellature che riproducono lo skyline del territorio visibile sui tre lati del terrazzo stesso. Il progetto, portato a termine in questi giorni, è stato curato, su commissione di Ser.In.Ar., da Zephyr, start up innovativa che ha sede a Rocca delle Caminate e che si occupa di consulenza in ambito aerospaziale.

"La produzione delle tre pannellature - spiega Emanuele De Angelis di Zephyr - è stata avviata con la realizzazione di immagini panoramiche scattate dalla sommità della torre della Rocca nelle tre direzioni visibili: in contemporanea a ciò, tramite una App per smartphone di ultima generazione (utilizzata per lo più da alpinisti), sono stati localizzati ambienti, paesi e luoghi rilevati tramite le immagini, successivamente rielaborati anche con l’ausilio di Google Earth. Il risultato di tutta questa mappatura è stato poi arricchito a livello grafico e stampato su tre pannellatura di formato 150x50 centimetri, opportunamente fissate su una struttura di sostegno, trattate con prodotti antiscolorimento e coperte con un vetro di protezione integrato alla medesima struttura".

Risulta, quindi, di particolare interesse per il visitatore che si reca a Rocca delle Caminate, rilevare località, luoghi turistici, paesi e montagne, consultando tali pannellature. I progettisti di Zephyr hanno poi arricchito tale realizzazione con un valore aggiunto: ogni luogo che viene indicato riporta un proprio codice colore ed è affiancato da un QR Code, che, se inquadrato con qualsiasi smartphone, collega ad un sito di riferimento di tale località, con la possibilità di approfondirne la conoscenza e di conoscere eventi, manifestazioni e tradizioni legate a quel luogo.

Con questa nuova realizzazione, che va a integrare il percorso culturale composto da 24 pannellature e la App (utilizzabile come approfondimento del percorso culturale e anche come audioguida), Rocca delle Caminate si presenta come una struttura culturale d’eccezione, che oltre a racchiudere oltre 1000 anni di storia, offre opportunità per la promozione e la conoscenza del territorio romagnolo.