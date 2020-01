Slip "stupefacenti", studente pizzicato con la marijuana prima di entrare in classe

La Polizia di Stato, nell'ambito dei controlli "Scuole sicure", è stata impegnata mercoledì mattina in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti all’esterno ed in prossimità degli istituti scolastici e nei luoghi frequentati dagli studenti, giovani e giovanissimi. Al servizio hanno partecipato quattro pattuglie della Polizia di Stato e una della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Sono state identificate 44 persone e controllati 28 veicoli; tra le persone controllate uno studente 17enne è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana che nascondeva negli slip, e nei cui confronti si è proceduto alla contestazione della violazione in materia di possesso di stupefacenti per uso personale. Il ragazzo, residente in altro Comune, era da poco giunto in città per recarsi a lezione.