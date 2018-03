Rocca San Casciano: neve e ghiaccio fanno "slittare" la Festa del Falò

La neve caduta in questi giorni, oltre a creare forti disagi anche a Rocca San Casciano, ha costretto gli organizzatori della Festa del Falò, a posticipare la manifestazione al 21 e 22 aprile. La decisione è stata presa in quanto risulta impossibile realizzare i due grandi pagliai in tempo utile per la festa, vista l’impraticabilità delle zone dove vengono raccolte le ginestre. "Anche con il massimo impegno di tutto il rione - dice Matteo Mancini presidente del Rione Mercato - è praticamente impossibile procurare tutte le ginestre che servono per realizzare il pagliaio".

Gli fa eco Pierluigi Lotti, presidente del Rione Borgo:"Realizzare i due grossi pagliai richiede diversi mesi di lavoro da parte dei volontari dei due rioni, e quest'ondata di maltempo ci ha messo in grossa difficoltà". Antonella Ricci presidente della pro loco aggiunge: "Prima di prendere questa decisione così importante abbiamo dovuto consultare tutti gli interessati della grande macchina organizzativa, trovando, per fortuna, un'ottima collaborazione e disponibilità".

L'assessore comunale Lucio Giorgini si dice sicuro che anche quella di quest'anno sarà una bellissima manifestazione: "Ci saranno delle novità rispetto alle passate edizioni e siamo sicuri che il nostro affezionato pubblico sarà numeroso come tutti gli anni". il programma rimane invariato e verrà presentato nei prossimi giorni.