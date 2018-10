Blocco del traffico al via, ma mancano i cartelli: diesel Euro 4 liberi di circolare

Stop alle auto più inquinanti? Per il momento ancora no. Il motivo è spiegato nell'ordinanza comunale emessa venerdì scorso che regola il "Piano aria integrato regionale" per il miglioramento della qualità dell'aria e l'emergenza pm10 entrato in vigore lunedì. Come viene evidenziato nel documento, viene "resa esecutiva con l’apposizione di specifica segnaletica riguardante sia i segnali di divieto di transito e sia eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili". Al momento i cartelli non sono comparsi nelle aree interessate dal blocco della circolazione e quindi tutti i mezzi possono circolare liberamente.

Cosa prevede il provvedimento

Il provvedimento, in vigore fino al 31 marzo, prevede limitazioni alla circolazione di alcune tipologie di veicoli più inquinanti su gran parte del centro abitato, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, con la sola esclusione delle zone industriali/artigianali e la zona dell'ospedale così come individuato nella planimetria consultabile, insieme all’ordinanza, sul sito internet www.comune.forli.fc.it. Da quest'anno il provvedimento interesserà anche le auto motorizzate diesel Euro 4.

II divieto di circolazione riguarda tutti i veicoli a motore eccetto quelli con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive); i veicoli con accensione spontanea (diesel) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o successive (conformi direttiva 98/69/CE B o successive); i ciclomotori e i motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive). Gli stessi divieti di circolazione sono in vigore nelle giornate domenicali del 7 ottobre, 4 novembre, 2 dicembre, 13 gennaio, 3 febbraio, 3 marzo. Le limitazioni non si attueranno invece nelle giornate festive di giovedì primo novembre, Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre), martedì primo gennaio 2019.