Smottamento sulla "Bidentina": fango e rami bloccano la provinciale. Strada poi riaperta

AGGIORNAMENTO: la strada è stata riaperta intorno alle 10 a senso unico alternato

Una frana ha interrotto la viabilità sulla strada provinciale 4 "Del Bidente" all'interno del comune di Santa Sofia in direzione Campigna. Lo smottamento, come si vede dalle foto particolarmente grosso, ha interessato la provinciale al chilometro 35 in località "Corniolino", poco prima dell'abitato di Campigna. Sul posto i Carabinieri forestali. Già al lavoro gli operai della provincia per liberare la strada da fango e rami.