Allarme per due escursionisti dispersi: rintracciati sani e salvi nel cuore della notte

Il personale del Soccorso Alpino ed i Carabinieri Forestali di Portico sono stati impegnati nella tarda serata di martedì nelle ricerche di due escursionisti in difficoltà nella zona di San Benedetto in Alpe. L'attività è iniziata poco dopo le 22 e si è conclusa poco dopo l'1, quando gli uomini dell'Arma hanno rintracciato la coppia nei pressi del podere "Tre Fossi". Entrambi non hanno dovuto necessitare di cure sanitarie. Sono seguiti gli accertamenti da parte dei Carabinieri.