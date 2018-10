Perde l'orientamento per colpa della nebbia: disavventura con lieto fine in Campigna

Ha perso l'orientamento per colpa della nebbia. Disavventura, con lieto fine, domenica mattina per un escursionista forlivese di 72 anni. Il fatto è avvenuto in Campigna, in zona Fangacci. E' stato mobilitato dal 118 di Ravenna il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Si è subito attivata una prima squadra, che con l’aiuto della Centrale Operativa del Cnsas di Torino, tramite l’utilizzo del Sms Locator, è riuscita ad individuare in pochissimo tempo il disperso, che si trovava in zona Capanne vecchie lungo il Satanasso. La squadra una volta raggiunto l’escursionista, ha provveduto a riaccompagnarlo al proprio veicolo, in quanto era in buone condizioni di salute.