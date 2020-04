Disabile si ribalta con la carrozzina elettrica e resta per terra: soccorso dalla Polizia

Perde il controllo della carrozzina elettrica e si ribalta. Un uomo con gravi disabilità motorie, privo dell’utilizzo degli arti inferiori, è stato soccorso lunedì pomeriggio dagli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì. Il fatto è avvenuto in una strada laterale di via Bertini, in quel momento semi deserta per i divieti imposti dall’emergenza sanitaria. Gli agenti, impegnati in un servizio di pattugliamento, si sono accorti di una persona anziana, a terra, supina.

L'uomo, ottantenne, aveva quindi chiesto aiuto e, fortunatamente, la sua invocazione era stata colta da un inquilino che abita nel palazzo difronte il quale, su suggerimento dell’anziano, aveva chiamato la figlia. I poliziotti hanno accertato che il malcapitato non presentava traumi né fratture, aiutandolo a rialzarsi e collocarlo sul veicolo elettrico, in attesa del sopraggiungere, qualche istante dopo, della moglie e del genero, cui lo hanno affidato. Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono anche prodigati per far intervenire personale sanitario di cui tuttavia l’anziano ha rifiutato le cure.