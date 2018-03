Perde l'orientamento in strada tra neve e ghiaccio: soccorsa un'automobilista

Si è smarrita tra la neve ed ha chiesto l'aiuto dei soccorritori. Protagonista della disavventura, avvenuta venerdì mattina, una signora 50enne di Teramo che stava percorrendo al volante di una "Ford Ka" la strada dei "Tre Faggi" che conduce a Premilcuore, a circa tre chilometri dalla Statale 67 Tosco Romagnola. La malcapitata è rimasta bloccata sulla strada ghiacciata e ha lanciato l'sos intorno alle 8. Subito si sono attivate le sale operative dell'Anas di Bologna e Firenze, che hanno diramato la segnalazione alle forze dell'ordine.

Subito è stata interessata una pattuglia della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, che si è portata in cima al Passo del Muraglione. Da San Godenzo hanno giunti invece i Carabinieri Forestali. Ma della donna nessuna traccia. A rendere complicata la localizzazione anche la difficoltà a contattarla al telefonino. Si è così convenuto che stesse percorrendo la strada dei Tre Faggi. E finalmente è stata trovata sana e salva: in circa un'ora è stato portato a termine il soccorso. Si stava recando a Borgo San Lorenzo. La Statale in mattinata era bianca e in parte ghiacciata.

