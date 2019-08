Società partecipate, enti ed organismi: è tempo di nuove nomine in Comune

Pubblicato dall'amministrazione comunale l'avviso per il rinnovo degli organi amministrativi negli enti, organismi e società partecipate in cui è prevista la rappresentanza del Comune di Forlì, in scadenza nel periodo 2019-2024, come definito nel Testo Unificato dei regolamenti per il funzionamento degli organi e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Forlì, Codice I. Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare la propria candidatura per l'iscrizione negli elenchi che verranno utilizzati per le nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune di Forlì.

Per le nomine e designazioni di competenza del sindaco, si procederà alla formazione di appositi elenchi sulla base delle candidature ricevute. Gli elenchi saranno utilizzati anche per le nomine e designazioni in società partecipate indirettamente tramite Livia Tellus Romagna Holding. Nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Forlì sono presenti gli elenchi delle Società partecipate e degli Enti in cui è prevista la rappresentanza del Comune, nonché gli Statuti delle società partecipate (amministrazione trasparente/enti controllati).

La scadenza prevista per la presentazione delle domande è entro il 30 settembre. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'Unità Controllo direzionale e strategico del Comune di Forlì 0543/712267, facendo riferimento ad Elisabetta Milandri. La candidature pervenute non vincolano le scelte del sindaco, che rimangono su base fiduciaria e che potranno essere effettuate anche al di fuori degli elenchi formati in esito al presente avviso. L’Avviso Pubblico e tutta la documentazione necessaria è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Forlì, www.comune.forli.fc.it nella sezione “Bandi, avvisi, gare, concorsi”.