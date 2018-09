Soddisfazioni forlivese nel concorso "Miss e Mister Fascino e Talento"

È rientrato a Forli' il pulman vincente dalla finale nazionale di Miss e Mister Fascino e Talento svoltasi sabato sera a Torino. Prima classificata nella categoria "Miss 15/29 anni" Francesca Monti, con un punto di differenza su Girka Ledesma. Grande vittoria per Mara Dall'Amore nella Categoria over 30, che ha sbaragliato tutte le concorrenti con tanto vantaggio e complimenti della giuria. Per i Mister primo classificato Filippo Gualandi, secondo classificato Giulio Gualandi e terzo classificato Enrico Manicone.