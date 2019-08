Softball, Coppa delle Coppe: largo successo di Forlì sulle tedesche di Neunkirchen

La Poderi dal Nespoli inizia nel migliore dei modi la Coppa Coppe 2019 con un largo successo sulle tedesche di Neunkirchen. Sui diamanti di Praga è finita 10-0 con interruzione alla quarta ripresa per la regola della "manifesta inferiorità" in appena un'ora di gioco.

Già in mattinata le tedesche avevano subito lo stesso punteggio dalle madrilene del Rivas; contro Forlì si sono confermate una squadra non all'altezza delle migliori, imprecise in difesa e deboli in pedana di lancio. Forlì ha vinto letteralmente con il minimo sforzo, appena cinque le valide messe a segno, anche se quasi tutte "pesanti": la parte del leone nel box di battuta l'ha fatta Piancastelli, con un chilometrico fuoricampo e un doppio che ha anche messo fine al match, per un totale di sei punti battuti a casa. Ottime anche Cacciamani (un triplo) e Vincent (un doppio). Ha lanciato Sarah Pauly, che in quattro riprese e 43 lanci si è liberata dei battitori avversari; una sola valida al passivo, innocua.

La Poderi dal Nespoli torna in campo il martedì con due impegni. Alle 9.30 ci saranno le spagnole, che hanno realizzato bottini in doppia cifra sia contro le tedesche che contro le austriache, e si preannunciano come un avversario molto impegnativo. Alle 14 sarà la volta delle francesi che, al contrario, potrebbero essere la formazione più debole del girone.