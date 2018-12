Dopo il tumore vuole esser al via delle Paralimpiadi di Tokyo 2020: donati 3mila euro per realizzare "Il sogno di Dano"

A pochi giorni dal Natale si chiude con successo la campagna di crowdfunding “Il sogno di Dano”, promossa dall’Istituto Oncologico Romagnolo sulla piattaforma Eticarim a sostegno di Daniele Nasole, ragazzo di 35 anni nato a Taranto ma residente a Forlì che, dopo aver sconfitto un tumore raro, coltiva un’ambizione: quella di prendere parte alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, gareggiando sui 200 metri di canoa. Partita con l’obiettivo di raggiungere i 5.000 euro di incasso, budget utile per aiutare il ragazzo ad affrontare le trasferte delle gare ma soprattutto per acquistare l’attrezzatura che gli permetterà di allenarsi anche durante i mesi invernali, la raccolta fondi ha finito col superare abbondantemente il traguardo, chiudendo a 6.180 euro. Un risultato reso possibile in larga parte grazie a due grandi donazioni: quella di Credit Agricole, che nell’ambito dell’iniziativa “Un dono lungo un mese” ha contribuito per un totale di 1.580 euro; ma soprattutto quella di Axterisco, Web Agency con sede a Forlì da sempre molto attiva nel mondo dello sport. La società specializzata in comunicazione, internet e informatica vanta infatti nel suo portfolio clienti quali Pallacanestro 2.015 Forlì, Forlì Calcio, Oneteam Basket e la giovane promessa di automobilismo Matteo Nannini: la sensibilità verso il tema e verso l’obiettivo di Daniele ha portato ad un contributo di 3.000 euro, poco meno della metà della raccolta, versati sulla piattaforma Eticarim proprio nella giornata di mercoledì.

"La nostra azienda da sempre è fortemente legata alle realtà sportive del territorio e sensibile ad iniziative solidali - ha spiegato proprio l’amministratore delegato di Axterisco, Alessandro Gigliotti -, ma quest’anno in occasione delle feste natalizie, grazie all’Istituto Oncologico Romagnolo, abbiamo deciso di fare del nostro meglio per dare una mano a Dano a realizzare il proprio sogno. Questo ragazzo ci ha conquistato, con la sua storia e la sua volontà di essere più forte della malattia. Crediamo infatti che possa essere un esempio per tanti, una guida e una fonte di ispirazione per chi, trovandosi ad affrontare patologie o diagnosi difficili, possa vedere in lui un esempio e una forza in più per lottare. Gli staremo vicini e racconteremo costantemente la sua impresa sportiva anche sul nostro portale giornalistico Piazzale della Vittoria, cercando di dare una spinta in più alla sua canoa, fino a Tokyo, verso le Paralimpiadi. Per noi però, non è importante come andranno a finire le gare, la vittoria più importante è già quella della vita e della gioia di poter ancora rincorrere un sogno".

"Axterisco ha capito perfettamente il senso della nostra campagna a favore di Daniele - ha spiegato il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi - per noi la storia di questo ragazzo è importante anche per dimostrare a chi affronta la malattia in questo momento che con la determinazione non solo è possibile affrontare e sconfiggere il cancro, ma si possono anche realizzare nuovi e grandi obiettivi. La strada verso le Paralimpiadi non sarà semplice da affrontare, anche per il tipo di ripercussioni che la neoplasia ha avuto sul fisico di Daniele: ma la vittoria sul tumore ha donato al nostro atleta una grinta e una forza di volontà che lui stesso ci ha confessato non avere prima, quindi gli saremo vicini perché crediamo in lui. Abbiamo già provveduto a dotarlo di un macchinario per gli allenamenti al chiuso, quando il freddo e il fenomeno di Raynaud, dovuto ai cicli di chemioterapia, non gli permettono di scendere in canoa: grazie ad Axterisco potremo continuare a sostenere le sfide che dovrà affrontare durante il prossimo anno, decisivo per le qualificazioni. Insomma, Tokyo 2020 non è solo un sogno ma un vero e proprio obiettivo".