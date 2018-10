Trova dei soldi sul marciapiede e li consegna alla Polizia Municipale: il gesto è di un 13enne

Qualche giorno fa un ragazzo tredicenne di nazionalità macedone ha provveduto a consegnare ad un agente della Polizia Municipale una somma di 170 euro in contanti rinvenuti poco prima su un marciapiede in compagnia di amici al rientro da scuola. La Polizia Municipale esterna ai genitori del ragazzo "il compiacimento per un tale gesto che, compiuto da un adolescente di 13 anni, evidenzia l’integrità morale e l’educazione che i genitori gli hanno sicuramente trasmesso nella sua crescita".

"Si auspica - concludono dal Corpo - che il gesto possa essere da esempio per altri giovani, e non solo giovani, che troppo spesso dimenticano le più elementari regole di educazione civica".