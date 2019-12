Altro gesto di onestà: trova una busta piena di soldi e la consegna alla Polizia

Una busta piena di soldi trovata per strada e consegnata alla polizia. Non è la prima volta che, seppur raro, si racconta di un gesto di estrema onestà che vede come protagonista una semplice cittadina. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì, intorno alle 11. La signora, passeggiando lungo viale Vittorio Veneto, ha trovato per terra la busta gonfia di banconote non accompagnate da documenti. Non ci ha pensato su due volte e si è recata negli uffici della Questura di Forlì per consegnare il denaro.

La busta si trova negli uffici di Corso Garibaldi in attesa di esser consegnata al legittimo proprietario, che si spera, legga la notizia del rinvenimento. Gli agenti hanno quindi deciso di lanciare un appello per arrivare a chi ha smarrito quella busta. Può presentarsi al comando solo chi precisa l'importo esatto e il luogo dove potrebbe averla smarrita. Il gesto della passante dimostra ancora una volta che anche in tempi difficili l’onestà delle persone può ancora trionfare.

Poche settimane fa d'esempio erano stati due studenti 12enni, Riccardo e Manuel, che avevano trovato sul marciapiede un portafogli con quasi 400 euro, consegnandolo ad un'agente della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese impegnata nel servizio davanti alla scuola da loro frequentata. Il portafogli è stato poi restituito al proprietario, felice della restituzione e desideroso di poter ringraziare i due ragazzi. Il comportamento dei due giovani, nella sua istintività, è senz'altro meritevole di lodi ed è per questo che la Polizia Locale di Forlì, con l'appoggio entusiasta della dirigente scolastica Nadia Mastroianni ha pensato di premiare con la consegna di due diplomi di "Cittadino Esemplare" i due scolari davanti ai compagni di classe.