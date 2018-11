Vino, arte e solidarietà: torna l'asta benefica "Solidale Di-Vino" con le etichette d’autore

Vino, arte e solidarietà: all’insegna di questo fortunato trinomio si ripropone, per la sua sesta edizione, l’iniziativa “Solidale Di-Vino”, l’asta benefica di bottiglie con etichetta d’autore realizzata grazie al sostegno di tanti attori del territorio uniti dalla sensibilità verso la mission di tre realtà locali che operano nel sociale: Fondazione Opera Don Pippo Onlus, associazione Lvia – Forlì nel mondo e Cooperativa Equamente. L’appuntamento è per sabato alle 19 nel Salone Polivalente della parrocchia di San Paolo (via Pistocchi 19). Nel tradizionale evento verranno battuti all’asta 48 lotti di vini di qualità, alcuni dei quali decorati con etichetta d’autore, messi a disposizione da 24 cantine dislocate nel circondario forlivese e faentino.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto al sostegno delle attività di Lvia – Forlì nel mondo, Fondazione Opera Don Pippo e Cooperativa Equamente. La serata si aprirà con una degustazione dei vini offerti dalle cantine Poderi dal Nespoli e Azienda Agricola Stefano Berti. Inclusi nel costo d’ingresso all’evento (10 euro) sono compresi anche tre biglietti della lotteria, con premi messi in palio da 28 realtà del territorio, tra aziende, ambulatori, cooperative, botteghe artigianali, esercizi commerciali e palestre. La serata prevede, infatti, anche una lotteria, con l’estrazione di una cinquantina di premi: i biglietti sono acquistabili alla Bottega del Mondo (via delle Torri 7/9), alla Fondazione Opera Don Pippo (via Cerchia 101) e alla Libreria del Duomo (via Solferino 19).

Immancabili, in veste di battitori d’asta, i tre pilastri dell’iniziativa: Pier Giuseppe Bertaccini, Gianfranco Bolognesi e Fabrizio Fornasari, storici promotori della manifestazione che ha visto i natali nella suggestiva cornice di Villa Prati nel 1978 ed è tornata a nuova vita nel 2013 grazie alla Fondazione Opera Don Pippo, LVIA – Forlì nel mondo e Cooperativa Equamente. Chiamati in causa per questa operazione filantropica anche una ventina di artisti, che hanno realizzato le etichette d’autore. Al pittore Paolo Vignali si deve inoltre il logo dell’edizione 2018 di “Solidale Di-Vino”: con il quadro “Il circo africano” l’artista ha voluto rappresentare l’improbabile stupore con il quale si accetta di guardare a Paesi del Terzo Mondo e migranti. Altri sette sponsor del territorio si sono infine spesi per permettere la stampa del libretto illustrativo dei lotti messi all’asta.