“Solidarietà con l’Arte”, 22 artisti mettono le proprie opere all'asta per battere il virus

Parte la “Solidarietà con l’Arte”, un'iniziativa del territorio per combattere il Coronavirus tramite la cultura."Aiutateci a contribuire al fondo di solidarietà per le famiglie bisognose, o per acquistare dispositivi di protezione individuale per i cittadini di Modigliana", afferma Idilio Galeotti presidente dell’associazione artistica Ics Fectori Art lanciando l'iniziativa. Da mercoledì 22 a domenica 26 aprile si apre un'asta benefica di opere d'arte per raccogliere fondi a favore di chi soffre per l'epidemia.

La raccolta fondi e l'asta benefica

Sono due i modi per contribuire. Il primo attraverso una libera donazione (Iban: IT79 N085 4267 8700 0600 0316 938, causale: Ics Fectori Art). Il secondo modo è partecipare ad un’asta di opere d’arte che gli artisti mettono a disposizione a prezzi simbolici e molto inferiori rispetto al vero valore di mercato, la base d’asta per diverse opere sarà di solo 50 euro.

L'asta parte alle 12 di mercoledì 22 e termina alle 12 di domenica 26 aprile. Sulle pagine Facebook di Ics Fectori Art o Idilio Galeotti o Sei di Modigliana se... o Amici a cui piace Modigliana, verranno pubblicate le opere degli artisti che hanno aderito all’iniziativa. Si parte da una base d’asta di euro 50 e si può rilanciare di 10 euro minimo ad offerta. Fra le opere all’asta ognuno sceglie quella che più piace e si partecipa inserendo la propria offerta sotto la foto. Si aggiudica l’opera chi al termine avrà offerto la cifra maggiore. I vincitori delle opere infine faranno il versamento della cifra offerta. Le opere saranno consegnate o inviate a spese del destinatario entro il mese di maggio o appena ci saranno le condizioni in base alle ordinanze del Covid–19.

Gli artisti

Gli artisti che hanno aderito all'iniziativa sono 22, di cui 9 di Modigliana e 13 da varie località della Romagna, per un totale di 28 opere. Tra gli artisti di Modigliana partecipano: Antonello Cavina, Idilio Galeotti, Giorgio Cavina, Davide Quercioli Kuerc, Antonella Ciccarella Romero, Simone Ciccarella, Massimo Sangiorgi, Etta Salghini, Nicola Maglioni. Da varie zone della Romagna giungono le opere di: Paola Tassinari, Nicolas Galeotti, Panetta Francesco, Claudia Corradini, Rossella Civolani, Nicoletta Gentili, Marinella Zaccherini, Bruno Retini, Marisa Faccani, Claudia Fragorzi, Giacomo Ianniello, Donatella Speranza ed Enrico Rontini che ha inviato due opere addirittura dall’Australia.