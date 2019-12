Solidarietà, la cooperativa Domus Coop si presenta col Mercatino di Santa Lucia

Anche quest’anno, come da diversi anni ormai, Domus Coop sarà presenza attiva all’inizio di Corso della Repubblica, per il tradizionale Mercatino di Santa Lucia, una eccezionale occasione per partecipare alla vita della città. "Per noi operatori - esordiscono - è prezioso poter condividere con i nostri ragazzi questa esperienza, fortemente socializzante e gratificante: è come dire alla città: “Io ho fatto qualcosa di bello, che merita di essere visto e apprezzato!”. E’ straordinario vedere i bambini e adolescenti delle comunità educative preparare e curare il banchetto insieme agli adulti delle nostre residenze socio sanitarie, nel comune scopo di proporre gli uni i prodotti artigianali creati dagli altri: è solo attraverso una sincera condivisione che realizziamo una vera unità e quindi una reale promozione di noi stessi attraverso il nostro impegno laboratoriale e lavorativo". Parteciperanno all'iniziativa il Laboratorio San Riccardo, il Centro Diurno Borgo Benedetta, Casa Santa Chiara e la Compagnia La Ghironda, tutte realtà nate e cresciute nell’ambito di Domus Coop, "Una casa con dentro tante case".